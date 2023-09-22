Оккупанты понесли значительные потери в районах Малой Токмачки и Роботино - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На Запорожском направлении атаки российских войск в районе Малой Токмачки и Роботино закончились для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.
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«На Запорожском направлении атаки врага в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области закончились для оккупантов значительными потерями, как в живой силе, так и в технике», - сказал Ковалев.
Детали
Также он сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении.
«Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где в течение минувших суток враг совершил 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - рассказал Ковалев.
Спикер отметил, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
«На Шахтерском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаку противника в районе Никольского Донецкой области», - сказал Ковалев.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Силы обороны отбили контратаки российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.