Армия рф обстреляла Запорожскую область 140 раз: атаковала беспилотниками и нанесла 5 авиаударов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 140 раз обстреляли Запорожскую область, в частности нанесли 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки военнослужащие рф осуществили 140 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области", - написал Малашко в Telegram.
Детали
129 артобстрелов, как сообщается, пришлись по территории Левадного, Преображенки, Ольговского, Чаривного, Червоного, Малой Токмачки, Каменского, Павловки, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. "Враг атаковал БПЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Роботино и Полтавку, также зафиксировано 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке", - отметил глава ОВА.
"Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Жители мирных громад не пострадали", - сообщил Малашко.
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