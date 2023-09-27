Оккупанты 130 раз ударили по Запорожской области: погиб пожилой человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 130 раз обстреляли Запорожскую область, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг терроризировал 27 населенных пунктов области.
116 артиллерийских обстрелов пришли на территории Юрковки, Орехова, Гуляйполя, Левадного, Малых Щербаков, Преображенки, Степногорской, Степного, Лук’яновского, Приморского, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Российские войска нанесли 4 авиаудара по Орехову, Роботино и Малой Токмачке, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малиновки и Малой Токмачки, а также 6 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Таврического, Роботино и Малой Токмачки.
“В результате артобстрела Приморского ранен 56-летний мужчина – он доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Также вражеская артиллерия унесла жизнь 66-летнего жителя Орехова”, - заявил Малашко.
За сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, отметил глава ОГА.
Дополнение
25 сентября российские войска совершили 124 удара по населенным пунктам Запорожской области, в частности нанесли 8 атак дронами по Новодаровке, Малиновке и Левадному.