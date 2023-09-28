Оккупанты за сутки более 140 раз обстреляли Запорожскую область, есть раненый

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 148 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, было совершено 10 атак БПЛА. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили 148 обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области», - говорится в сообщении.

Детали

125 артиллерийских вражеских ударов пришлось по территории Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Преображенки, Малиновки, Чаривного, Красного, Темировки, Степногорска, Степного, Каменского, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Зафиксировано 9 РСЗО-обстрелов Новояковлевки, Орехова, Роботино и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новодаровки, Пятихаток и Малых Щербаков, а также 4 авиаудара по Орехову, Роботино и Новоданиловке.

«В результате удара вражеского РСЗО ранения получил 23-летний житель Новояковлевки – он доставлен в лечебное учреждение», - заявил Малашко.

Также за сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Дополнение

26 сентября российские войска 130 раз обстреляли Запорожскую область, один человек погиб, еще один получил ранения.

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