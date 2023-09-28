Оккупанты за сутки более 140 раз обстреляли Запорожскую область, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 148 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, было совершено 10 атак БПЛА. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили 148 обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области», - говорится в сообщении.
Детали
125 артиллерийских вражеских ударов пришлось по территории Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Преображенки, Малиновки, Чаривного, Красного, Темировки, Степногорска, Степного, Каменского, Приморского и других прифронтовых городов и сел.
Зафиксировано 9 РСЗО-обстрелов Новояковлевки, Орехова, Роботино и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новодаровки, Пятихаток и Малых Щербаков, а также 4 авиаудара по Орехову, Роботино и Новоданиловке.
«В результате удара вражеского РСЗО ранения получил 23-летний житель Новояковлевки – он доставлен в лечебное учреждение», - заявил Малашко.
Также за сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Дополнение
26 сентября российские войска 130 раз обстреляли Запорожскую область, один человек погиб, еще один получил ранения.