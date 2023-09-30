В Одессе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. В Одессе раздались взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
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По состоянию на 23:20 воздушная тревога объявлена в южных и восточных регионах, а именно — в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Просмотреть актуальные карту воздушных тревог можно по ссылке.
Добавим
Ранее воздушные силы объявили, что враг запустил с Черного моря группу ударных беспилотников по Одесской области.
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