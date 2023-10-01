В Запорожье серия взрывов, враг использовал баллистику
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Запорожье раздалась серия взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога. Враг использует для обстрела баллистику. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
По состоянию на 01:36 воздушная тревога объявлена в северных, центральных, южных и восточных регионах, а именно — в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях .
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.
Добавим
Ранее около ночи серия взрывов прогремела в Харькове, а до этого около 23.15 30 октября в Одессе.
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