Британские войска впервые будут размещены в Украине и могут зайти в Черное море - The Telegraph
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Британские войска впервые будут размещены в Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются с военными. Речь идет о переносе официальной программы обучения под руководством Великобритании в Украину. Об этом рассказал новоизбранный министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс в интервью The Telegraph, передает УНН.
Детали
Шеппс рассказал, что провел переговоры с руководством украинской армии о переносе официальной программы обучения под руководством Британии в Украину, чтобы не полагаться на базы других членов НАТО. Шеппс также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы в Украине.
Кроме того, после поездки в Киев на прошлой неделе новоизбранный министр обороны Соединенного Королевства разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о том, как ВМС Британии могут сыграть роль в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Залужный обсудил с главой Штаба обороны Британии потребности украинской армии
Шеппс сообщил, что в рамках возглавляемой Британией операции Interflex более 20 тысяч новобранцев Вооруженных сил Украины прошли обучение в Соединенном Королевстве с начала 2022 года.
В то же время члены НАТО, включая Британию, избегали официального развертывания войск в Украине из-за риска привлечения западного персонала к бою с Россией.
Цитата
"Развёртывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Чёрном море означало бы значительную эскалацию участия Великобритании в войне", — пишет издание.
Дополнение
Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году, и премьер’премьер-министр пообещал сделать то же самое в 2023 году, а дальнейшая поддержка будет оказана в ближайшие недели и месяцы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания продолжит поддерживать Украину в защите ее территории - министр обороны Шаппс