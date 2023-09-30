Британские войска впервые будут размещены в Украине и могут зайти в Черное море - The Telegraph

КИЕВ. 1 октября. УНН. Британские войска впервые будут размещены в Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются с военными. Речь идет о переносе официальной программы обучения под руководством Великобритании в Украину. Об этом рассказал новоизбранный министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс в интервью The Telegraph, передает УНН.