Залужний обговорив з головою Штабу оборони Британії потреби українського війська
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Вони обговорили актуальні потреби українського війська, передає УНН.
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«Зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони», - написав Залужний у Telegram.
Також Залужний подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією.
Доповнення
28 вересня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і його колегою Рустемом Умеровим і пообіцяв подальшу військову підтримку з боку держави.