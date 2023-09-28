Велика Британія продовжить підтримувати Україну в захисті її території - міністр оборони Шаппс

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«Ми навчили десятки тисяч українських солдатів, доставили сотні тисяч боєприпасів і надали мільйони фунтів економічної та гуманітарної допомоги, щоб допомогти громадянам України повернути та відбудувати те, що було відібрано в них варварським вторгненням путіна.

Почувши досвід багатьох українців, які постраждали від цієї війни, включно з сім’єю, яку я приймав у своєму домі протягом року, я зобов’язуюсь підтримувати військову підтримку Сполученого Королівства, особливо з наближенням холодної зими», - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони повідомив, що з українською стороною обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті під час проведення «Раймштайну» минулого тижня, які допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї.

«Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, росія зменшилася. Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці», - заявив Радакін.

Доповнення

Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році, і прем’єр-міністр пообіцяв зробити те саме у 2023 році, а подальша підтримка буде надана в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, в Україну з офіційним візитом прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.