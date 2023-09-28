Новий міністр оборони Британії приїхав в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом. Про це повідомив голова держави, повідомляє УНН.
Цитата
«Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», - заявив президент.
Своєю чергою Грант Шаппс заявив, що Україна «залишаться на вістрі уваги» Великої Британії.
«Ми відчуваємо вашу біль за те, що відбувається. Ми стоятимемо пліч опліч з вами весь час», - заявив британський міністр.
Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.
Окремо було відзначено ухвалення «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий міністр оборони Великої Британії заявив про подальшу підтримку України