Новий міністр оборони Великої Британії заявив про подальшу підтримку України

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«Коли я приступлю до роботи в Міноборони Британії, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», - заявив Шаппс.

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Бен Воллес офіційно подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії.

Новим очільником Міноборони Британії став урядовець Грант Шаппс.