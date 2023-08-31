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Новий міністр оборони Великої Британії заявив про подальшу підтримку України

Новий міністр оборони Великої Британії заявив про подальшу підтримку України

Київ • УНН

 • 684418 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про подальшу підтримку України в боротьбі проти російського вторгнення. Про це міністр повідомив у X (колишній Twiiter), інформує УНН.

Цитата

«Коли я приступлю до роботи в Міноборони Британії, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», - заявив Шаппс.

Раніше

Бен Воллес офіційно подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії.

Новим очільником Міноборони Британії став урядовець Грант Шаппс.

Українські Національні Новини

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