Новий міністр оборони Великої Британії заявив про подальшу підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про подальшу підтримку України в боротьбі проти російського вторгнення. Про це міністр повідомив у X (колишній Twiiter), інформує УНН.
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«Коли я приступлю до роботи в Міноборони Британії, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», - заявив Шаппс.
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