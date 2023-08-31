У Великій Британії новий міністр оборони: ним став Грант Шаппс

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"Грант Шаппс був призначений міністром оборони 31 серпня. Раніше він був міністром з енергетичної безпеки та досягнення "нульових викидів" (Net Zero) з 7 лютого 2023 року по 31 серпня 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Шаппс має великий досвід роботи в британському уряді. Це п'ята посада Гранта Шаппса у кабінеті міністрів менш як за рік.

Як зазначається в огляді BBC News від політичного редактора Кріса Мейсона, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прагнув мінімізувати вплив необхідності заміни Бена Воллеса на посаді міністра оборони. Він, як вказується, хотів дочекатися набагато більших перестановок у своїй топ-команді, яка, швидше за все, відбудеться пізніше цього року.

"Але прем'єр-міністр явно вирішив, що призначення Шапса варте дестабілізації, пов'язаної з необхідністю призначення нового міністра енергетики – старої посади Шапсса. Чому? По-перше, Шапс має величезний досвід. Не лише під час свого візиту до урядових відомств минулого року – він час від часу обіймав посаду старшого міністра з 2010 року, за п'ять років до того, як Сунак навіть увійшов до парламенту. По-друге, він уже якийсь час займається питанням війни в Україні в межах своєї роботи з енергетичної безпеки", - зазначає видання.

Нарешті, як повідомляється, його вважають одним із найвпевненіших і найздібніших комунікаторів в уряді. Оскільки вибори вже не за горами, Сунак та його команда явно цінують це вміння, зауважує видання.

Раніше

Бен Воллес офіційно подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії.