Воллес йде у відставку з посади міністра оборони Великої Британії

Деталі

Воллес офіційно написав листа прем’єр-міністру країни Ріші Сунаку про відставку з посади міністра оборони.

У листі Воллес високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року.

Він також високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні та подякував Ріші Сунаку за його інвестиції у збройні сили як канцлера казначейства, а потім прем’єр-міністра.

Він подякував прем'єр-міністру за "підтримку" і "дружбу" і додав: "Ви і уряд матимете мою підтримку".

У своїй відповіді сьогодні вранці Сунак написав, що Воллес "відмінно служив нашій країні", високо оцінивши його "стратегічну далекоглядність і ясність".

Він високо оцінив керівництво Воллеса збройними силами та його "виняткову розсудливість", написавши: "Самовідданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов'язки міністра оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої прихильності Збройним силам та безпеці Сполученого Королівства. Ви залишаєте Міністерство оборони та Збройні сили добре підготовленими до майбутнього".

Сунак закінчив, сказавши, що розуміє рішення піти у відставку після восьми років роботи міністра, і сказав: "Ви залишаєте посаду з моєю вдячністю та повагою".

Як вказує телеканал, очікується, що сьогодні Ріші Сунак оголосить про свого нового міністра оборони, оскільки Бен Воллес йде з кабінету міністрів.

Грант Шаппс, міністр енергетичної безпеки, вважається фаворитом на заміну Воллеса.

Інші імена, які були оприлюднені, включають: Джона Глена, головного секретаря казначейства, Тома Тугендхата, який є міністром безпеки, та Ліама Фокса, який обіймав низку посад у кабінеті міністрів.

Доповнення

Бен Воллес претендував на посаду Генсека НАТО, але країни Альянсу вирішили продовжити повноваження нинішнього лідера Єнса Столтенберга на рік. За даними ЗМІ, сторонам не вдалося дійти консенсусу щодо нового кандидата.