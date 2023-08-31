Уоллес уходит в отставку с поста министра обороны Великобритании

Детали

Уоллес официально написал письмо премьер-министру страны Риши Сунаку об отставке с поста министра обороны.

В письме Уоллес высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года.

Он также высоко оценил реакцию британского правительства на войну в Украине и поблагодарил Риши Сунака за его инвестиции в вооруженные силы в качестве канцлера казначейства, а затем премьер-министра.

Он поблагодарил премьер-министра за "поддержку" и "дружбу" и добавил: "Вы и правительство будете иметь мою поддержку".

В своем ответе сегодня утром Сунак написал, что Уоллес "отлично служил нашей стране", высоко оценив его "стратегическую дальновидность и ясность".

Он высоко оценил руководство Уоллеса вооруженными силами и его "исключительную рассудительность", написав: "Самоотверженность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой приверженности Вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства. Вы оставляете Министерство обороны и Вооруженные силы хорошо подготовленными к будущему".

Сунак закончил, сказав, что понимает решение уйти в отставку после восьми лет работы министра, и сказал: "Вы покидаете пост с моей благодарностью и уважением".

Как указывает телеканал, ожидается, что сегодня Риши Сунак объявит о своем новом министре обороны, поскольку Бен Уоллес уходит из кабинета министров.

Грант Шаппс, министр энергетической безопасности, считается фаворитом на замену Уоллеса.

Другие имена, которые были обнародованы, включают: Джон Глен, главный секретарь казначейства, Том Тугендхат, который является министром безопасности, и Лиам Фокс, который занимал ряд должностей в кабинете министров.

Дополнение

Бен Уоллес претендовал на должность Генсека НАТО, но страны Альянса решили продлить полномочия нынешнего лидера Йенса Столтенберга на год. По данным СМИ, сторонам не удалось прийти к консенсусу относительно нового кандидата.