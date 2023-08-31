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В Великобритании новый министр обороны: им стал Грант Шаппс

В Великобритании новый министр обороны: им стал Грант Шаппс

Киев • УНН

 • 580766 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Британский чиновник Грант Шаппс был утвержден новым министром обороны Великобритании, сообщается в четверг на сайте британского правительства, пишет УНН.

Цитата

"Грант Шаппс был назначен министром обороны 31 августа. Ранее он был министром по энергетической безопасности и достижению "нулевых выбросов" (Net Zero) с 7 февраля 2023 по 31 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

У Шаппса есть большой опыт работы в британском правительстве. Это пятая должность Гранта Шаппса в кабинете министров менее чем через год.

Как отмечается в обзоре BBC News от политического редактора Криса Мейсона, премьер-министр Великобритании Риши Сунак стремился минимизировать влияние необходимости замены Бена Уоллеса в должности министра обороны. Он, как указывается, хотел дождаться гораздо больших перестановок в своей топ-команде, которая, скорее всего, произойдет позже в этом году.

"Но премьер-министр явно решил, что назначение Шапса стоит дестабилизации, связанной с необходимостью назначения нового министра энергетики – старой должности Шапсса. Почему? Во-первых, у Шапса есть огромный опыт. Не только во время своего визита в правительственные ведомства в прошлом году - он время от времени занимал должность старшего министра с 2010 года, за пять лет до того, как Сунак даже вошел в парламент, во-вторых, он уже некоторое время занимается вопросом войны в Украине в рамках своей работы по энергетической безопасности", – отмечает издание.

Наконец, как сообщается, он считается одним из самых уверенных и способных коммуникаторов в правительстве. Поскольку выборы уже не за горами, Сунак и его команда явно ценят это умение, отмечает издание.

Раньше

Бен Уоллес официально подал в отставку с должности министра обороны Великобритании.

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