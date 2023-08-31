Новый министр обороны Великобритании заявил о дальнейшей поддержке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российского вторжения. Об этом министр сообщил в X (бывший Twiiter), информирует УНН.
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"Когда я приступлю к работе в Минобороны Британии, я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина", - заявил Шаппс.
Ранее
Бен Уоллес официально подал в отставку с должности министра обороны Великобритании.
Новым главой Минобороны Британии стал чиновник Грант Шаппс.