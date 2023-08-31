Новый министр обороны Великобритании заявил о дальнейшей поддержке Украины

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"Когда я приступлю к работе в Минобороны Британии, я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина", - заявил Шаппс.

Ранее

Бен Уоллес официально подал в отставку с должности министра обороны Великобритании.

Новым главой Минобороны Британии стал чиновник Грант Шаппс.