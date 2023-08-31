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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 94392 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 76064 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 76449 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107245 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129838 просмотра

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Новый министр обороны Великобритании заявил о дальнейшей поддержке Украины

Новый министр обороны Великобритании заявил о дальнейшей поддержке Украины

Киев • УНН

 • 684416 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российского вторжения. Об этом министр сообщил в X (бывший Twiiter), информирует УНН.

Цитата

"Когда я приступлю к работе в Минобороны Британии, я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина", - заявил Шаппс.

Ранее

Бен Уоллес официально подал в отставку с должности министра обороны Великобритании.

Новым главой Минобороны Британии стал чиновник Грант Шаппс.

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