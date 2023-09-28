Залужный обсудил с главой Штаба обороны Британии потребности украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Они обсудили актуальные потребности украинского войска, передает УНН.
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«Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны», - написал Залужный в Telegram.
Также Залужный поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Дополнение
28 сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс встретился с президентом Владимиром Зеленским и его коллегой Рустемом Умеровым и пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны государства.