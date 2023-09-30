Британські війська вперше будуть розміщені в Україні та можуть зайти в Чорне море — The Telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими. Йдеться про перенесення офіційної програми навчання під керівництвом Великої Британії до України. Про це розповів новобраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Шеппс розповів, що провів переговори з керівництвом української армії щодо перенесення офіційної програми навчання під керівництвом Британії до України, щоб не покладатися на бази інших членів НАТО. Шеппс також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.
Окрім того, після поїздки до Києва минулого тижня новобраний міністр оборони Сполученого Королівства розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як ВМС Британії можуть зіграти роль у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.
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Шеппс повідомив, що у рамках очолюваної Британією операції Interflex понад 20 тисяч новобранців Збройних сил України пройшли навчання у Сполученому Королівстві з початку 2022 року.
Водночас члени НАТО, включаючи Британію, уникали офіційного розгортання військ в Україні через ризик залучення західного персоналу до бою з Росією.
Цитата
"Розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великої Британії у війні", — пише видання.
Доповнення
Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році, і прем’єр-міністр пообіцяв зробити те саме у 2023 році, а подальша підтримка буде надана в найближчі тижні та місяці.
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