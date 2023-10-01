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У Запоріжжі серія вибухів, ворог використав балістику

У Запоріжжі серія вибухів, ворог використав балістику

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Запоріжжі пролунала серія вибухів, в регіоні оголошена повітряна тривога. Ворог використовує для обстрілу балістику. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі

Станом на 01.36 повітряна тривога оголошена в північних, центральних, південних та східних регіонах, а саме — в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням

Додамо

Раніше близько часу ночі серія вибухів пролунала у Харкові, а до цього близько 23.15 30 жовтня в Одесі

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