У Запоріжжі серія вибухів, ворог використав балістику

Деталі

Станом на 01.36 повітряна тривога оголошена в північних, центральних, південних та східних регіонах, а саме — в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.

Додамо

Раніше близько часу ночі серія вибухів пролунала у Харкові, а до цього близько 23.15 30 жовтня в Одесі.

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