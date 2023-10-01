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29 березня, 17:57 • 204350 перегляди

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29 березня, 17:57 • 263269 перегляди

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У Харкові пролунала серія вибухів - мер

У Харкові пролунала серія вибухів - мер

Київ • УНН

 • 385868 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Цитата

"Місто під ракетним ударом - у Харкові пролунали щонайменше два вибухи", - написав Телехов у своєму телеграмі.

Деталі

Станом на 01.07 повітряна тривога оголошена в центральних, південних та східних регіонах, а саме — в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.

Додамо

Раніше, близько 23.15 30 жовтня серія вибухів пролунала в Одесі. 

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