У Харкові пролунала серія вибухів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.
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"Місто під ракетним ударом - у Харкові пролунали щонайменше два вибухи", - написав Телехов у своєму телеграмі.
Деталі
Станом на 01.07 повітряна тривога оголошена в центральних, південних та східних регіонах, а саме — в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.
Додамо
Раніше, близько 23.15 30 жовтня серія вибухів пролунала в Одесі.