У Харкові пролунала серія вибухів - мер

Цитата

"Місто під ракетним ударом - у Харкові пролунали щонайменше два вибухи", - написав Телехов у своєму телеграмі.

Деталі

Станом на 01.07 повітряна тривога оголошена в центральних, південних та східних регіонах, а саме — в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.

Додамо

Раніше, близько 23.15 30 жовтня серія вибухів пролунала в Одесі.