В Харькове прогремела серия взрывов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.
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"Город под ракетным ударом - в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва", - написал Телехов в своем телеграмме.
Детали
По состоянию на 01.07 воздушная тревога объявлена в центральных, южных и восточных регионах, а именно — в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Посмотреть актуальные карту воздушных тревог можно по ссылке.
Добавим
Ранее, около 23.15 30 октября серия взрывов прогремела в Одессе.