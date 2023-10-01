На Миколаївщині прогриміли два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У місті Снігурівка на Миколаївщині пролунали два вибухи. Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. За його даними на місці вже працюють відповідні служби. Попередньо обійшлося без жертв, передає УНН.
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"В Снігурівці пролунало два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", - написав Іван Кухта в телеграмі.
Додамо
Раніше близько 01:36 вибухи пролунали на Запоріжжі, близько часу ночі серія вибухів пролунала у Харкові, а до цього близько 23.15 30 жовтня в Одесі.
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