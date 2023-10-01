На Миколаївщині прогриміли два вибухи

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"В Снігурівці пролунало два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", - написав Іван Кухта в телеграмі.

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Раніше близько 01:36 вибухи пролунали на Запоріжжі, близько часу ночі серія вибухів пролунала у Харкові, а до цього близько 23.15 30 жовтня в Одесі.

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