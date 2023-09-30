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29 березня, 17:57 • 216401 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 280595 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 241399 перегляди

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29 березня, 10:47 • 277645 перегляди

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29 березня, 07:30 • 246343 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 190201 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 183890 перегляди

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Залишки Су-35: з'явилося фото літака росіян, збитого ними ж під Токмаком

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У мережі з’явилося фото залишків Су-35 росіян, який вони ж збили під Токмаком у Запорізькій області. Фото поширив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, передає УНН.

Деталі

«Залишки російського Су-35, який... сама ж русня збила під Токмаком», - підписав фото Братчук у Telegram.

Доповнення

У четвер, 28 вересня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області розбився російський винищувач Су-35.

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