Залишки Су-35: з'явилося фото літака росіян, збитого ними ж під Токмаком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У мережі з’явилося фото залишків Су-35 росіян, який вони ж збили під Токмаком у Запорізькій області. Фото поширив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, передає УНН.
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«Залишки російського Су-35, який... сама ж русня збила під Токмаком», - підписав фото Братчук у Telegram.
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У четвер, 28 вересня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області розбився російський винищувач Су-35.