росіяни збили свій же літак Су-35 над Токмаком - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У четвер ввечері, 28 вересня, в районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області розбився російський винищувач Су-35. Місцеві Telegram-канали пишуть, що літак впав внаслідок роботи російської ППО, повідомляє УНН.
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Зазначається, що в ніч на 29 вересня над тимчасово окупованим Токмаком росіяни здійснили запуск із системи С-300 у режимі ППО і влучили у власний літак Су-35. Пілота винищувача також, як повімдоляється, було ліквідовано.
До місця падіння літака, після того, як він був збитий, виїхала одна машина швидкої допомоги, а також два легкових автомобілі.
Telegram-канал партизанського загону Мелітополя опублікував фото і відео падіння російського літака.