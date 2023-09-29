росіяни збили свій же літак Су-35 над Токмаком - ЗМІ

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Зазначається, що в ніч на 29 вересня над тимчасово окупованим Токмаком росіяни здійснили запуск із системи С-300 у режимі ППО і влучили у власний літак Су-35. Пілота винищувача також, як повімдоляється, було ліквідовано.

До місця падіння літака, після того, як він був збитий, виїхала одна машина швидкої допомоги, а також два легкових автомобілі.

Telegram-канал партизанського загону Мелітополя опублікував фото і відео падіння російського літака.