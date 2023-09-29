россияне сбили свой же самолет Су-35 над Токмаком - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В четверг вечером, 28 сентября, в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области разбился российский истребитель Су-35. Местные Telegram-каналы пишут, что самолет упал в результате работы российской ПВО, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 29 сентября над временно оккупированным Токмаком россияне осуществили запуск из системы С-300 в режиме ПВО и попали в собственный самолет Су-35. Пилот истребителя также, как сообщается, был ликвидирован.
К месту падения самолета, после того, как он был сбит, выехала одна машина скорой помощи, а также два легковых автомобиля.
Telegram-канал партизанского отряда Мелитополя опубликовал фото и видео падения российского самолёта.