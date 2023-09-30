Остатки Су-35: появилось фото самолета россиян, сбитого ими же под Токмаком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В сети появилось фото остатков Су-35 россиян, который они же сбили под Токмаком в Запорожской области. Фото распространил представитель Украинской добровольческой армии - Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, передает УНН.
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«Остатки российского Су-35, который... сама же русня сбила под Токмаком», - подписал фото Братчук в Telegram.
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В четверг, 28 сентября, в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области разбился российский истребитель Су-35.