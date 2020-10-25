В Николаевской области фура въехала в дерево и загорелась: есть пострадавший и погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Николаевской области фура въехала в дерево и загорелась, в результате чего водитель погиб, а пассажир госпитализирован в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"В Николаевском районе Николаевской области, вблизи села Сенчина, на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в 10:49 на линию 101 сообщили очевидцы", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что во время движения лопнула шина седельного тягача МАН с пустой цистерной-битумовозом. Автомобиль столкнулся с деревом и возник пожар.
"В результате ДТП погиб водитель и пострадал пассажир, он госпитализирован каретой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение. С помощью спецоснастки и автомобиля САРМ-Л аварийно-спасательного отряда специального назначения спасатели провели работы по деблокированию тела погибшего", - добавляется в сообщении.
Детали произошедшего уточняются, на месте работает полиция.
Напомним, в Ровно произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате чего погиб один из водителей.