На Миколаївщині фура в’їхала у дерево та загорілася: є постраждалий та загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Миколаївщині фура в’їхала у дерево та загорілася, внаслідок чого водій загинув, а пасажир госпіталізований до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"У Миколаївському районі Миколаївської області, поблизу села Сенчине, на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це о 10:49 на лінію 101 сповістили очевидці", - сказано у повідомленні.
З'ясувалося, що під час руху лопнула шина седельного тягача МАН з пустою цистерною-бітумовозом. Автомобіль зіткнувся із деревом та виникла пожежа.
"Внаслідок ДТП загинув водій та постраждав пасажир, його госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу. За допомогою спецоснащення та автомобіля САРМ-Л аварійно-рятувального загону спеціального призначення рятувальники провели роботи по деблокуванню тіла загиблого", - додається у повідомленні.
Деталі події уточнюються, на місці працює поліція.
Нагадаємо, у Рівному сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів, внаслідок чого загинув один із водіїв.