Потрійна ДТП у Рівному за участі маршрутки: семеро постраждалих і один загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Рівному близько 16 години на вулиці Чорновола сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів - загинув один із водіїв. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, інформує УНН.
"Слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля "Geely CK" — 22-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі "Богдан" сполученням "Рівне-Здолбунів" під керуванням 32-річного жителя Радивилівського району. Від удару маршрутка зіткнулась із автомобілем "Citroen Xsara Picasso", яким керував 35-річний житель Рівного", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Geely CK" здійснював маневр обгону легковика "Citroen", перетнувши суцільну лінію.
"Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля "Geely". У салоні також перебувало троє пасажирів: 20-річна дружина керманича, 48-річна жінка та 62-річнй чоловік. Усіх госпіталізували до лікарні із політравмою. Також травмувалися четверо пасажирів із маршрутного таксі: 20-річний житель Здолбунова та троє дітей: 14-ти, 6-ти та 4-х років. За попереднім обстеженням усі отримали закриту черепно-мозкову травму, забої та були госпіталізовані до лікарні", - повідомили у поліції.
Вказується, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Хмельниччині у ДТП загинуло двоє підлітків.