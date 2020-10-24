Тройное ДТП в Киеве с участием маршрутки: семь пострадавших и один погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Ровно около 16 часов на улице Черновола произошло ДТП с участием трех транспортных средств - погиб один из водителей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Следователи на месте происшествия установили, что водитель автомобиля "Geely CK" - 22-летний ровенчанин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси "Богдан" сообщением "Ровно-Здолбунов" под управлением 32-летнего жителя Радивиловского района. От удара маршрутка столкнулась с автомобилем "Citroen Xsara Picasso", которым управлял 35-летний житель Ровно", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely CK" осуществлял маневр обгона легковушки "Citroen", пересекая сплошную линию.
"В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Geely". В салоне также находились трое пассажиров: 20-летняя жена водителя, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Всех госпитализировали в больницу с политравмой. Также травмы получили четверо пассажиров с маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей: 14-ти, 6-ти и 4-х лет. По предварительному обследованию все получили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и были госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.
Указывается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, в Хмельницкой области в ДТП погибло двое подростков.