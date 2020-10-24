Тройное ДТП в Киеве с участием маршрутки: семь пострадавших и один погибший

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 54191 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 78913 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102398 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120950 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98796 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100889 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103550 просмотра

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В Ровно около 16 часов на улице Черновола произошло ДТП с участием трех транспортных средств - погиб один из водителей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.

"Следователи на месте происшествия установили, что водитель автомобиля "Geely CK" - 22-летний ровенчанин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным такси "Богдан" сообщением "Ровно-Здолбунов" под управлением 32-летнего жителя Радивиловского района. От удара маршрутка столкнулась с автомобилем "Citroen Xsara Picasso", которым управлял 35-летний житель Ровно", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely CK" осуществлял маневр обгона легковушки "Citroen", пересекая сплошную линию.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Geely". В салоне также находились трое пассажиров: 20-летняя жена водителя, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Всех госпитализировали в больницу с политравмой. Также травмы получили четверо пассажиров с маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей: 14-ти, 6-ти и 4-х лет. По предварительному обследованию все получили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и были госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Указывается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, в Хмельницкой области в ДТП погибло двое подростков.

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