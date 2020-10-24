На Хмельниччині у ДТП загинуло двоє підлітків

"23 жовтня о 19:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Незалежності у місті Волочиськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілі Honda CR-V та "ВАЗ-2101". За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували двох пасажирів 15 та 14 років автомобіля ВАЗ, після чого передали їх до карети "швидкої". Водія та двох пасажирів з жигуля було госпіталізовано до Волочиської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє пасажирів "ВАЗу" померли у лікарні.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Буковині у ДТП загинула неповнолітня дівчина.