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На Хмельниччині у ДТП загинуло двоє підлітків

На Хмельниччині у ДТП загинуло двоє підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У місті Волочиськ у ДТП загинуло двоє підлітків 14 і 15 років. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, інформує УНН.

"23 жовтня о 19:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Незалежності у місті Волочиськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілі Honda CR-V та "ВАЗ-2101". За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували двох пасажирів 15 та 14 років автомобіля ВАЗ, після чого передали їх до карети "швидкої". Водія та двох пасажирів з жигуля було госпіталізовано до Волочиської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє пасажирів "ВАЗу" померли у лікарні.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Буковині у ДТП загинула неповнолітня дівчина.

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