В Хмельницкой области в ДТП погибли двое подростков

"23 октября в 19:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Независимости в городе Волочиск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобили Honda CR-V и "ВАЗ-2101". С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в карету "скорой". Водитель и два пассажира с жигулей были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пассажиров "ВАЗа" умерли в больнице.

Как сообщалось ранее в УНН, на Буковине в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка.