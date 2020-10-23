На Буковині в ДТП загинула неповнолітня дівчина

“Вночі 6 вересня на проспекті Незалежності у Чернівцях 26-річний водій автомобіля Seat на пішохідному переході допустив наїзд на 15-річну дівчину. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці аварії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в процесі досудового розслідування з’ясували, що під час руху водій перевищив швидкість.

“Не врахувавши дорожньої обстановки, кермувальник скоїв наїзд на дівчину-підлітка, яка рухалася по пішохідному переході. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, внаслідок ДТП потерпіла отримала політравму і травматичний шок, які спричинили її смерть. З’ясувавши всі обставини смертельної автопригоди, слідчі обласного управління Нацполіції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду”, — зазначили в поліції.

Додається, що водій обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.