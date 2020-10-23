На Буковине в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка

“Ночью 6 сентября на проспекте Независимости в Черновцах 26-летний водитель автомобиля Seat на пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая погибла на месте аварии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования выяснили, что во время движения водитель превысил скорость.

“Не учтя дорожной обстановки, водитель совершил наезд на девушку-подростка, которая двигалась по пешеходному переходу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП пострадавшая получила политравму и травматический шок, повлекших ее смерть. Выяснив все обстоятельства смертельной ДТП, следователи областного управления Нацполиции составили обвинительный акт и направили его в суд для рассмотрения”, - отметили в полиции.

Добавляется, что водитель обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.