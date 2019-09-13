В Николаевской области мужчина пошел ловить раков и утонул

"12 сентября в 20:27 поступила информация о том, что на оросительном канале в селе Прибужаны Вознесенского района во время отдыха двух мужчин произошел несчастный случай. По словам заявителя, его приятель пошел ловить раков и долгое время не возвращался. Спасатели на надувной лодке обследовали водную акваторию и неподалеку берега обнаружили погибшего 1978 г.р., который запутался в водяной ряске (водорослях)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что тело транспортировали на сушу. Обстоятельства смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее УНН сообщал, что за прошедшую неделю в Украине утонули около 30 человек.