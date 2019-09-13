На Миколаївщині чоловік пішов ловити раків і втопився
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У селі Бужани на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка, який пішов ловити раки і загинув, заплутавшись у водній рясці. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.
"12 вересня о 20:27 надійшла інформація про те, що на зрошувальному каналі у селі Прибужани Вознесенського району під час відпочинку двох чоловіків стався нещасний випадок. За словами заявника, його приятель пішов ловити раки та довгий час не повертався. Рятувальники на надувному човні обстежили водну акваторію та неподалік берегу виявили загиблого 1978 р.н., який заплутався у водяній рясці (водоростях)", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі повідомили, що тіло транспортували на сушу. Обставини смерті з’ясовують співробітники правоохоронних органів.
Раніше УНН повідомив, що за минулий тиждень в Україні втопилися близько 30 людей.