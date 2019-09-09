За тиждень в Україні втопилися близько 30 людей

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. За минулий тиждень - з 2 по 8 вересня - на водоймах в Україні загинули 27 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 27 осіб", - повідомили у відомстві.

Окрім того, впродовж минулого тижня ліквідовано 2 тис. 969 пожеж, врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 509 будівель та 51 од. техніки.

"На пожежах загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 569 тис. грн", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, з озера на Теремках дістали тіло жінки.

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