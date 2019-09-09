За неделю в Украине утонули около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. За прошедшую неделю - со 2 по 8 сентября - на водоемах в Украине погибли 27 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"В течение недели на водных объектах погибло 27 человек", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на прошлой неделе ликвидировано 2 тыс. 969 пожаров, спасено на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 509 зданий и 51 ед. техники.
"На пожарах погибло 13 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 569 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.
Напомним, с озера на Теремках достали тело женщины.