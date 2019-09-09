За неделю в Украине утонули около 30 человек

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121647 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113205 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124751 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140667 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194274 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116838 просмотра

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За неделю в Украине утонули около 30 человек

За неделю в Украине утонули около 30 человек

Киев  •  УНН

 • 10004 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За прошедшую неделю - со 2 по 8 сентября - на водоемах в Украине погибли 27 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

"В течение недели на водных объектах погибло 27 человек", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на прошлой неделе ликвидировано 2 тыс. 969 пожаров, спасено на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 509 зданий и 51 ед. техники.

"На пожарах погибло 13 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 569 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.

Напомним, с озера на Теремках достали тело женщины.

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