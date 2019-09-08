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З озера на Теремках дістали тіло жінки

З озера на Теремках дістали тіло жінки

Київ • УНН

 • 15103 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні в озері на столичних Теремках знайшли тіло жінки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.

"Нам надійшла інформація, водолази виїхали, дістали тіло і передали працівникам медичної допомоги", - розповіли у пресслужбі.

Особу загиблої встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв УНН, напередодні з озера в Дарницькому районі столиці дістали тіло потопельника.

В Україні за тиждень втопилися понад 30 людей

Всього ж з початку року вода забрала життя вже понад 900 осіб в Україні.

Українські Національні Новини

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