З озера на Теремках дістали тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні в озері на столичних Теремках знайшли тіло жінки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.
"Нам надійшла інформація, водолази виїхали, дістали тіло і передали працівникам медичної допомоги", - розповіли у пресслужбі.
Особу загиблої встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, напередодні з озера в Дарницькому районі столиці дістали тіло потопельника.
В Україні за тиждень втопилися понад 30 людей.
Всього ж з початку року вода забрала життя вже понад 900 осіб в Україні.