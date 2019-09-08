Из озера на Теремках достали тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня в озере на столичных Теремках нашли тело женщины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева.
"Нам поступила информация, водолазы выехали, достали тело и передали работникам медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
Личность погибшей устанавливают правоохранители.
Как сообщал УНН, накануне из озера в Дарницком районе столицы достали тело утопленника.
В Украине за неделю утонули более 30 человек.
Всего же с начала года вода унесла жизни уже более 900 человек в Украине.