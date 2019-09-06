У Києві потонула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. З озера в Дарницькому районі столиці дістали тіло потопельника. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Так, 6 вересня, об 11:47, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вулиці Срібнокільська, 13, в озері Срібний Кіл перебуває тіло людини.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на відстані 7 м від берега на глибині 3 м виявлено тіло потопельника.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.
Обставинами трагедії займаються правоохоронці.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві в Дніпрі втопився чоловік.