В Киеве утонул человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из озера в Дарницком районе столицы достали тело утопленника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 6 сентября, в 11:47, к спасателям поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Срибнокильская, 13, в озере Серебряный Кол находится тело человека.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на расстоянии 7 м от берега на глубине 3 м обнаружено тело утопленника.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.
Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.
Напомним, в конце августа в Киеве в Днепре утонул мужчина.