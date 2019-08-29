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У Києві в Дніпрі втопився чоловік

У Києві в Дніпрі втопився чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У столиці дістали тіло невідомого чоловіка з Дніпра. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в місті Києві.

Так, 28 серпня, о 19:26, до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що біля мосту метро у річці Дніпро перебуває тіло людини.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС на відстані 300 м від берега на поверхні води виявили тіло потопельника.

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло громадянина на берег.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, на лівому березі у Києві у водоймі потонув невідомий чоловік.

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