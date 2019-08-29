В Киеве в Днепре утонул человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В столице извлекли тело неизвестного мужчины из Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 28 августа, в 19:26, в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что у моста метро в реке Днепр находится тело человека.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС на расстоянии 300 м от берега на поверхности воды обнаружили тело утопленника.
Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело гражданина на берег.
Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, на левом берегу в Киеве в водоеме утонул неизвестный мужчина.