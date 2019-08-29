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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20479 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115255 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117389 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122731 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126801 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150869 просмотра

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В Киеве в Днепре утонул человек

В Киеве в Днепре утонул человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В столице извлекли тело неизвестного мужчины из Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 28 августа, в 19:26, в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что у моста метро в реке Днепр находится тело человека.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС на расстоянии 300 м от берега на поверхности воды обнаружили тело утопленника.

Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело гражданина на берег.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, на левом берегу в Киеве в водоеме утонул неизвестный мужчина.

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