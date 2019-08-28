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У Києві в озері втопився чоловік

У Києві в озері втопився чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. На лівому березі у Києві у водоймі потонув невідомий чоловік. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в столиці.

Так, 27 серпня, о 13:36, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в Деснянському районі столиці в озері на вул. Закревського, 19, знаходиться тіло людини.

Прибувши на місце події на відстані 5 м від берега на глибині 3 м рятувальники виявили тіло потопельника.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

Нагадаємо, на території Тернопільської області у Дністрі втопився 10-річний хлопчик. 

Також повідомлялося, що за тиждень з 19 по 25 серпня в Україні потонула 31 людина.

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