У Тернопільській області в саморобному жилеті втопився 10-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На території Тернопільської області у Дністрі втопився 10-річний хлопчик, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
Нещастя трапилося 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району.
“За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці Дністер. Зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували — саморобний пристрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося і він пішов під воду”, — вказано у повідомленні.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.
Як зазначав УНН, нещодавно під час відпочинку на річці Дунай в місті Ізмаїл Одеської області потонув хлопчик.