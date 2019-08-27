В Тернопольской области в самодельном жилете утонул 10-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На территории Тернопольской области в Днестре утонул 10-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Несчастье случилось 26 августа около 18 часов в селе Космирин Бучацкого района.
“По предварительным данным, парень вместе с другом пасли коров и решили искупаться в реке Днестр. Сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. Однако такие меры безопасности не спасли — самодельное устройство развязалось. По словам товарища погибшего, мальчик пытался доплыть до берега, однако ему это не удалось и он ушел под воду”, — указано в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК.
Как отмечал УНН, недавно во время отдыха на реке Дунай в городе Измаил Одесской области утонул мальчик.