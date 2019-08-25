В Ізмаїлі потонув 5-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Під час відпочинку на річці Дунай в місті Ізмаїл Одеської області потонув хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.
Тіло хлопчика, який зник 23 серпня, виявили через добу.
“23 серпня під час відпочинку на місцевому пляжі р. Дунай пішов купатися та не повернувся п’ятирічний хлопчик. До пошуку зниклої дитини були залучені пожежно-рятувальне відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини, водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та місцеве населення.
Рятувальниками було обстежено 8000 кв. м. дна та 24 км русла річки, 6 км берегової лінії. 24 серпня о 21:38 потопельника було виявлено місцевим населенням та, рятувальниками вилучено на берег”, — повідомили у ДСНС.
Причину події встановлюють правоохоронні органи.