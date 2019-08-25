В Измаиле утонул 5-летний мальчик

Тело мальчика, пропавшего 23 августа, обнаружили через сутки.

"23 августа во время отдыха на местном пляже р. Дунай пошел купаться и не вернулся пятилетний мальчик. К поиску пропавшего ребенка были привлечены пожарно-спасательное отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части, водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и местное население.

Спасатели было обследовано 8000 кв. м. дна и 24 км русла реки, 6 км береговой линии. 24 августа в 21:38 утопленник был обнаружен местным населением и, спасателями поднят на берег", - сообщили в ГСЧС.

Причина происшествия устанавливают правоохранительные органы.