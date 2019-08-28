В Киеве в озере утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На левом берегу в Киеве в водоеме утонул неизвестный мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в столице.
Так, 27 августа, в 13:36, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы в озере на ул. Закревского, 19, находится тело человека.
Прибыв на место происшествия на расстоянии 5 м от берега на глубине 3 м спасатели обнаружили тело утопленника.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.
Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.
Напомним, на территории Тернопольской области в Днестре утонул 10-летний мальчик.
Также сообщалось, что за неделю с 19 по 25 августа в Украине утонул 31 человек.